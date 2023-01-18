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Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева
Казахстанское законодательство позволяет заводить уголовные дела на членов семьи Нурсултана Назарбаева. Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил, что это стало возможным после отмены закона о Елбасы, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас не стоит задача по возбуждению каких-либо дел в отношении семьи первого президента или кого-то другого. У нас стоит одна задача - по возврату незаконного капитала в страну. Сейчас Минюст ведет работу по ревизии и гармонизации законодательства. В Уголовный кодекс соответствующие поправки еще не включены. Минюст проведет анализ, чтобы определить, какие статьи касаются первого президента и его семьи, а какие нет. Процессуально, есть поводы для возбуждения уголовного дела, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом. У нас есть органы, которые возбуждают уголовные дела – это Агентство финмониторинга, Агентство по противодействию коррупции, МВД и КНБ. Если они видят достаточные основания, они могут возбудить уголовное дело", - сказал Чиндалиев в кулуарах пленарного заседания в Мажилисе.
Ранее депутаты двух палат признали утратившим силу Конституционный закон о Елбасы. Также Нурсултана Назарбаева лишили звания почётного сенатора.
Эти решения глава сената Маулен Ашимбаев объяснил тем, что депутаты исполняют волю народа. Он напомнил, что в июне 2022 года прошёл общенациональный референдум, на котором казахстанцы в подавляющем большинстве проголосовали за то, чтобы исключить нормы о Елбасы из Конституции.
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