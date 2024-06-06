Какие гарантии предусмотрены для журналистов в новом законе "О масс-медиа"
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Вице-министр культуры и информации Канат Искаков разъяснил представителям СМИ основные новеллы нового закона, касающиеся непосредственно защиты прав самих журналистов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Первая и главная гарантия – это исковая гарантия. Для нас всех и в частности для вас, я думаю, это революционная норма. Давайте признаем это. Вам не нужно будет хранить архивы годами, чтобы в случае обращения к вам через суд доказывать", - сказал Искаков.
Кроме того, по его словам, в действующем законодательстве нет правил по возмещению, обеспечению журналистов в чрезвычайных ситуациях. В новом законе эти правила имеются.
"Если редакция считает нужным отправить журналиста в горячую точку или в область чрезвычайных ситуаций, она обязана обеспечить всем необходимым обмундированием и защитными принадлежностями. Более того, в случае травмы или смерти обязана возместить ущерб. Даже если в обычных условиях в стенах какого-то государственного заведения вы получили травму, то согласно закону "О масс-медиа" редакция должна возмещать все эти затраты, связанные с травмой", - сказал вице-министр.
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