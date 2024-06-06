Какие гарантии предусмотрены для журналистов в новом законе "О масс-медиа"

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков разъяснил представителям СМИ основные новеллы нового закона, касающиеся непосредственно защиты прав самих журналистов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Первая и главная гарантия – это исковая гарантия. Для нас всех и в частности для вас, я думаю, это революционная норма. Давайте признаем это. Вам не нужно будет хранить архивы годами, чтобы в случае обращения к вам через суд доказывать", - сказал Искаков.

Кроме того, по его словам, в действующем законодательстве нет правил по возмещению, обеспечению журналистов в чрезвычайных ситуациях. В новом законе эти правила имеются.