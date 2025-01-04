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Трассу Астана – Щучинск закрыли из-за непогоды

Сегодня, 08:27
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prognoz.postimees.ee Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:27
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Фото: prognoz.postimees.ee

По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных (условий метель, ветер, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д "Астана-Петропавловск" (18-232 км, г.Астана-г.Щучинск), передаёт BaigeNews.kz.

В пункт обогрева находятся 118 человек, из них 42 детей.

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