По данным АО "НК КазАвтоЖол" в связи с ухудшением погодных (условий метель, ветер, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д "Астана-Петропавловск" (18-232 км, г.Астана-г.Щучинск), передаёт BaigeNews.kz.



В пункт обогрева находятся 118 человек, из них 42 детей.