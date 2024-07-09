Какие дороги введут в эксплуатацию в Казахстане в 2024 году

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, какие дороги в Казахстане будут сданы в эксплуатацию в этом году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"В соответствии с поручением главы государства, данным на Национальном курултае, в этом году запланирован ремонт и реконструкция 12 тысяч километров дорог. Кроме того, поручено завершить несколько крупных проектов, реализация которых затянулась", - сообщил Марат Карабаев на заседании правительства.

По его словам, в этом году работы по ремонту и строительству дорог охватят 12 тысяч километров.

"Это рекордный показатель, который ранее не достигался. Из этих дорог 8 тысяч километров относятся к республиканским, а 4 тысячи километров - к местным дорогам. До конца года работы по строительству и ремонту будут завершены на 7 тысячах километров", - добавил министр.

Первая – это дорога "Караганда – Алматы" длиной 879 километров, из которых на 400 километрах асфальтирование полностью завершено, на остальных участках работы продолжаются. Сообщается, что в июле этот участок длиной 83 километра будет сдан досрочно.

Вторая - автодорога "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" длиной 768 километров. На сегодняшний день нижний слой асфальта уложен на 751 километре (98%), а верхний слой - на 391 километре. Сообщается, что в июле в области Жетысу будет сдано два участка общей протяженностью 91 километр. Остальные работы по проекту будут завершены в Абайской области на объездной дороге города Аягоз. В целом все работы будут завершены и сданы до конца года.

Кроме того, на западе страны реализуются проекты "Атырау – Астрахань" (272 км) и "Актобе – Кандыагаш" (96 км) общей протяженностью 368 километров.

Марат Карабаев добавил, что на сегодняшний день 60 километров сданы, асфальтирование полностью завершено на 102 километрах, на 206 километрах уложен нижний слой асфальта. Данные объекты будут полностью введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Кроме того, по его данным, в этом году планируется завершить несколько важных проектов. В их числе самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане, расположенный на перевале Шакпак баба в Туркестанской области (840 м).

"Он будет сдан в эксплуатацию в июле месяце. Открытие тоннеля позволит водителям беспрепятственно передвигаться в зимний период", - отметил глава Минтранспорта.

В сентябре планируется открыть автомобильный путепровод на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы, протяженностью 6 километров.

Также будет введена в эксплуатацию 262-километровая автодорога Мерке-Бурылбайтал, соединяющая центральные и северные регионы страны с коридором "Западная Европа – Западный Китай".

Завершить в этом году планиурется и строительство моста через Бухтарминское водохранилище длиной 1 тысяча 300 метров в Восточном Казахстане. Как заявил Марат Карабаев, открытие моста обеспечит безопасное движение для жителей, которые в летний период пользуются паромом, а зимой передвигаются по льду.

"Мост соединит четыре района Восточно-Казахстанской области. Этот исторический проект обсуждался в течение 60 лет. Благодаря соответствующему решению главы государства проект реализуется и будет сдан в эксплуатацию до конца года", - указал министр.

До конца года планируется завершить также капитальный ремонт на автодорогах Казталовка-Жанибек и Униге-Бисен-Сайхин общей протяженностью 245 километров. Эти проекты нацелены на развитие туристической зоны Бокей Орда в Западном Казахстане.