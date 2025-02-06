В 2025 году в Казахстане начнется масштабное строительство и ремонт дорог, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках нового дорожно-строительного сезона 2025 года в стране планируют выполнить работы на 13 тысячах километров дорог. Из этого объёма 2,2 тысячи километров составит строительство и реконструкция, 6,6 тысячи километров - капитальный и средний ремонт, а также 4,2 тысячи километров - ремонт местной дорожной сети.

Особое внимание будет уделено продолжению реализации проектов, начатых в предыдущие годы, по реконструкции республиканских дорог общей протяженностью около тысячи километров. Среди них — автодороги "Калбатау – Майкапчагай", "Курты – Конаев", "Кызылорда – Жезказган" и "Узынагаш – Отар".

В 2025 году также стартуют новые проекты реконструкции автомобильных дорог республиканского значения общей протяженностью более тысячи километров. В их числе — строительство и реконструкция четырёхполосных трасс: "Актобе – Улгайсын", "Караганды – Жезказган", "Атырау – Доссор" и "Обход города Сарыагаш".

"Одной из ключевых задач является проведение среднего ремонта на 10 тысячах километров дорог. В этом году планируется отремонтировать 6,6 тысячи километров, что значительно превышает объёмы прошлого года, когда было охвачено около 5 тысяч километров. В рамках этого масштабного проекта продолжатся работы, начатые в 2024 году, на участках общей протяженностью 4 тысячи километров, включая крупные проекты: "Жезказган – Петропавловск", "Караганды – Аягоз – Бугаз", "Кандыагаш – Шалкар – Иргиз" и другие", - отметили в министерстве.

Кроме того, в 2025 году начнется реализация новых проектов среднего ремонта дорог протяжённостью 2,6 тысячи километров. В число таких участков входят трассы "Карабутак – Рудный – Костанай", "Атырау – Уральск" и "Астана – Коргалжын".

Развитие инфраструктуры местных дорог также остаётся в приоритете. В разных регионах страны запланирован ремонт дорог протяжённостью 4,2 тысячи километров. В числе крупных проектов — дороги "Атырау – Форт-Шевченко", "Туркестан – Шаульдер", "Чапай – Сайхин", а также строительство автогужевого моста в Семее.