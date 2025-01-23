В компании "КазАвтоЖол" сообщили оперативную информацию о введении ограничений движения на трассах республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В 18:30 в связи ухудшением погодных условий запрещён проезд для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта по дорогам:

Акмолинская область:

дорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области);

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 35-51 (посёлок Кабанбай батыр - граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

"Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1854 (село Атамекен-Балхаш);

"Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км 17-217 (Караганда-Каркаралы);

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области - посёлок Ботакара);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 970-1135 (Караганда - граница Павлодарской области);

"Астана-Караганда-Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области-ПВП Темиртау);

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 788-906 (граница области Улытау-Топар);

"Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-266 (граница Акмолинской области-Темиртау);

"Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области-Ботакара).

Область Улытау:

"Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 433-788 (Жезказган - граница Карагандинской области).

Павлодарская область: