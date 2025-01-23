  • 23 Января, 19:54
  • BAIGENEWS

Какие дороги перекрыты из-за непогоды в Казахстане

Ограничения действуют в четырёх регионах.

Сегодня, 18:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
120
Фото: pxhere.com

В компании "КазАвтоЖол" сообщили оперативную информацию о введении ограничений движения на трассах республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В 18:30 в связи ухудшением погодных условий запрещён проезд для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта по дорогам:

Акмолинская область:

  • дорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области);
  • "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 35-51 (посёлок Кабанбай батыр - граница Карагандинской области).

Карагандинская область:

  • "Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1854 (село Атамекен-Балхаш);
  • "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км 17-217 (Караганда-Каркаралы);
  • "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области - посёлок Ботакара);
  • "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 970-1135 (Караганда - граница Павлодарской области);
  • "Астана-Караганда-Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области-ПВП Темиртау);
  • "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 788-906 (граница области Улытау-Топар);
  • "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-266 (граница Акмолинской области-Темиртау);
  • "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области-Ботакара).

Область Улытау:

  • "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 433-788 (Жезказган - граница Карагандинской области).

Павлодарская область:

  • "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 137-231 (Баянаул - граница Карагандинской области).

Самое читаемое

Наверх