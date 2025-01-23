Какие дороги перекрыты из-за непогоды в Казахстане
Ограничения действуют в четырёх регионах.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
120Фото: pxhere.com
В компании "КазАвтоЖол" сообщили оперативную информацию о введении ограничений движения на трассах республиканского значения в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В 18:30 в связи ухудшением погодных условий запрещён проезд для автомобилей, оснащённых дизельными двигателями, и общественного транспорта по дорогам:
Акмолинская область:
- дорога "Астана-Караганда-Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы - граница Карагандинской области);
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 35-51 (посёлок Кабанбай батыр - граница Карагандинской области).
Карагандинская область:
- "Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1854 (село Атамекен-Балхаш);
- "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Богас" км 17-217 (Караганда-Каркаралы);
- "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области - посёлок Ботакара);
- "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 970-1135 (Караганда - граница Павлодарской области);
- "Астана-Караганда-Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области-ПВП Темиртау);
- "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 788-906 (граница области Улытау-Топар);
- "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-266 (граница Акмолинской области-Темиртау);
- "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 231-324 (граница Павлодарской области-Ботакара).
Область Улытау:
- "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 433-788 (Жезказган - граница Карагандинской области).
Павлодарская область:
- "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 137-231 (Баянаул - граница Карагандинской области).
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