Какие дороги открыли в Казахстане для движения

В Казахстане для движения автотранспорта открыли некоторые трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение национальной компании "КазАвтоЖол".

21 ноября 2024 года в 07:30 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение:

в Павлодарской области Кызылорда ― Павлодар, 1135-1206 км (гр. Карагандинской области ― п. Шидерты);

Павлодар, 1135-1206 км (гр. Карагандинской области п. Шидерты); в Карагандинской области Кызылорда ― Павлодар, 970-1135 км (г. Караганда ― гр. Павлодарской области );

Павлодар, 970-1135 км (г. Караганда гр. Павлодарской области ); в Карагандинской области Екатеринбург ― Алматы, 1505-1864 км, уч. с. Новостройка ― г. Балхаш.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - говорится в объявлении нацкомпании.

Накануне сообщалось, что движение ограничили по одной из трасс в Карагандинской области.