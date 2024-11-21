Какие дороги открыли в Казахстане для движения
Информацию о принимаемых мерах можно узнать по телефону 1403.
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Сегодня, 09:07Сегодня, 09:07
141Фото: pixabay.com
В Казахстане для движения автотранспорта открыли некоторые трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение национальной компании "КазАвтоЖол".
21 ноября 2024 года в 07:30 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение:
- в Павлодарской области Кызылорда ― Павлодар, 1135-1206 км (гр. Карагандинской области ― п. Шидерты);
- в Карагандинской области Кызылорда ― Павлодар, 970-1135 км (г. Караганда ― гр. Павлодарской области );
- в Карагандинской области Екатеринбург ― Алматы, 1505-1864 км, уч. с. Новостройка ― г. Балхаш.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - говорится в объявлении нацкомпании.
Накануне сообщалось, что движение ограничили по одной из трасс в Карагандинской области.
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