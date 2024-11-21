  • 21 Ноября, 10:07
  • BAIGENEWS

Какие дороги открыли в Казахстане для движения

Информацию о принимаемых мерах можно узнать по телефону 1403.

Сегодня, 09:07
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:07
Сегодня, 09:07
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Фото: pixabay.com

В Казахстане для движения автотранспорта открыли некоторые трассы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение национальной компании "КазАвтоЖол".

21 ноября 2024 года в 07:30 на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение:

  • в Павлодарской области Кызылорда Павлодар, 1135-1206 км (гр. Карагандинской области п. Шидерты);
  • в Карагандинской области Кызылорда Павлодар, 970-1135 км (г. Караганда гр. Павлодарской области );
  • в Карагандинской области Екатеринбург Алматы, 1505-1864 км, уч. с. Новостройка г. Балхаш.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - говорится в объявлении нацкомпании.

Накануне сообщалось, что движение ограничили по одной из трасс в Карагандинской области.

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