Какие документы подписаны в рамках визита Токаева в Монголию
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По завершении переговоров главы государств подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Затем состоялась церемония обмена подписанными документами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках государственного визита президента Республики Казахстан в Монголию представителями делегаций двух стран были подписаны следующие документы:
1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере;
2. Дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией (на 2025-2027 годы);
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания;
4. Меморандум о развитии автомобильных дорог между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорожного и транспортного развития Монголии;
5. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Монголии на 2025-2027 годы;
6. Меморандум о сотрудничестве в сфере культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии;
7. Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии;
8. Меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии;
9. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Главным управлением ветеринарии Монголии о сотрудничестве в области ветеринарной службы и карантина;
10. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии;
11. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан и Исполнительным офисом Комиссии по атомной энергии Монголии о сотрудничестве в области атомной энергетики.
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