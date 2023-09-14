Какие документы подписаны по итогам визита Токаева в Таджикистан
Сегодня, 18:26
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Сегодня, 18:26Сегодня, 18:26
197Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. По итогам саммита подписаны несколько важных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Участники подписали:
- Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
- Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;
- Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.
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