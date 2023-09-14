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Какие документы подписаны по итогам визита Токаева в Таджикистан

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akorda.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. По итогам саммита подписаны несколько важных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Участники подписали:

  1. Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
  2. Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;
  3. Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

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