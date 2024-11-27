Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Путина

В Акорде в рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан состоялись переговоры в узком и расширенном составах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.

Также были подписаны следующие документы:

Программа межрегионального и приграничного сотрудничества на 2024-2028 годы.

План мероприятий по реализации Программы межрегионального неприграничного сотрудничества на 2024-2028 годы.

Соглашения о порядке ремонта и содержания автомобильного моста между пунктами пропуска Сырым и Маштапова, об организации взаимодействия области развития железнодорожного транспорта и инфраструктуры, автомобильных дорог, пунктов пропуска и о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов.

Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения.

Соглашение о сотрудничестве в области туризма.

Соглашение о совместном использовании нумерации седьмой зоны всемирной нумерации.

Соглашение о функционировании Костанайского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Челябинский государственный университет.

Протокол о возобновлении действия соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК.

Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Следственным комитетом Российской Федерации о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве, меморандумом о взаимопонимании, о сотрудничестве в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и программой сотрудничества на 2025-2026 годы.

Меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "НК "КТЖ" и АО "РЖД".

Соглашение о сотрудничестве по вопросам снижения выбросов загрязняющих веществ на энергоблоках Экибастузской "ГРЭС-2".