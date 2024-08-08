Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Мирзиёева
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Сегодня в Акорде в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоялось заседание первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По его итогам стороны подписали ряд документов.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-узбекские отношения поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.
"Казахстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном. В прошлом году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем Программу стратегического партнёрства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами", – сказал глава государства.
По словам президента Узбекистана, в преддверии визита состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Создаётся Совет под руководством руководителей внешнеполитических ведомств.
"Всё это положительно скажется на укреплении двустороннего сотрудничества", - уверен Шавкат Мирзиёев.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали:
1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Республики Узбекистан;
2. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;
3. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел.
Кроме того, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:
1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;
2. Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;
3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;
4. План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан на 2024-2025 годы;
5. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
6. Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;
7. Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан;
8. Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;
9. Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан в области конкурентной политики;
10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;
11. Соглашение о взаимопонимании между Фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан;
12. План практических действий ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом города Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.
Ранее президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров главы государства рассказали, к каким договорённостям пришли.
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