Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Мирзиёева

Сегодня в Акорде в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоялось заседание первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По его итогам стороны подписали ряд документов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-узбекские отношения поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества.

"Казахстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном. В прошлом году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем Программу стратегического партнёрства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами", – сказал глава государства.

По словам президента Узбекистана, в преддверии визита состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Создаётся Совет под руководством руководителей внешнеполитических ведомств.

"Всё это положительно скажется на укреплении двустороннего сотрудничества", - уверен Шавкат Мирзиёев.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали:

1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Республики Узбекистан;

2. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;

3. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел.

Кроме того, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;

2. Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;

3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;

4. План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан на 2024-2025 годы;

5. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

6. Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;

7. Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан;

8. Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;

9. Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан в области конкурентной политики;

10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;

11. Соглашение о взаимопонимании между Фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан;

12. План практических действий ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом города Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров главы государства рассказали, к каким договорённостям пришли.