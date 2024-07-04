Какие документы подписали в рамках Саммита ШОС в Астане

В Астане завершилось Заседание Совета глав государств-членов ШОС. В его рамках подписаны ряд документов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В рамках саммита ШОС подписана главами государств–членов ШОС Астанинская декларация совета глав государств-членов Организации.

Главами государств подписываются следующие решения:

решение об утверждении инициативы ШОС о мировом единстве, за справедливый мир, согласие и развитие;

решение о проекте стратегии развития ШОС до 2035-го года;

решение о предложениях совета министров иностранных дел государств-членов ШОС о совершенствовании деятельности ШОС;

решение об утверждении программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы;

решение об утверждении антинаркотической стратегии ШОС на 2024-2029 годы;

решение об утверждении стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС до 2030-го года;

решение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030-го года;

решение об ассоциации инвесторов государств членов ШОС;

решение об утверждении программы по развитию сотрудничества государств членов ШОС в области охраняемых территорий и экологического туризма;

решение об объявлении города Циндао КНР туристической и культурной столицей ШОС в 2024-2025-х годах;

решение об утверждении дорожной карты по укреплению взаимодействия между государствами-членами ШОС и партнерами ШОС о диалоге;

решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;

решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и центрально-азиатским региональный информационным координационным центром о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных средств и их прекурсоров;

решение о плане взаимодействия государств членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;

решение о генеральном секретаре ШОС;

решение о директоре исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС;

решение о докладе генсекретаря ШОС о деятельности ШОС за прошедший год;

решение о докладе совета региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС в 2023-м году.

Главы государств также приняли заявление:

заявление совета глав государств членов ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства;

заявление совета глав государств членов ШОС об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;

заявление совета глав государств членов ШОС об эффективном управлении отходами.

Также на полях саммита ШОС было подписано соглашение между правительствами государств членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

В саммите ШОС принимали участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, в саммите принимают участие генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА, ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Напомним, Республика Беларусь вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества.