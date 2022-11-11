Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств

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Председательство в Организации тюркских государств перешло к Узбекистану, на должность генерального секретаря Организации тюркских государств был избран представитель Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

По итогам саммита главы семи государств одписали ряд документов:

Декларация саммита Организации тюркских государств; Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств; Решение о принятии Правил процедуры Организации тюркских государств; Решение о назначениях Генерального cекретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии; Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда.

Напомним, в Самарканде 11 ноября состоялся саммит Организации тюркских государств, в котором принял участие Касым-Жомарт Токаев. Он призвал модернизировать пограничные пункты пропуска и принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения.