open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств
t.me/bort_01 Сегодня, 15:06
82
Фото: t.me/bort_01

Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств

Председательство в Организации тюркских государств перешло к Узбекистану, на должность генерального секретаря Организации тюркских государств был избран представитель Кыргызстана Кубанычбек Омуралиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

По итогам саммита главы семи государств одписали ряд документов:

  1. Декларация саммита Организации тюркских государств;
  2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств;
  3. Решение о принятии Правил процедуры Организации тюркских государств;
  4. Решение о назначениях Генерального cекретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии;
  5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда. 

Напомним, в Самарканде 11 ноября состоялся саммит Организации тюркских государств, в котором принял участие Касым-Жомарт Токаев. Он призвал модернизировать пограничные пункты пропуска и принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#саммит ОТГ #Президент Казахстана
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:06
82
Поделитесь:
Наверх