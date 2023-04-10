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  • Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев
BaigeNews.kz Сегодня, 19:32
181
Сегодня, 19:32
181
Фото: BaigeNews.kz

Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев

По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Совместное заявление и Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках официального визита Президента Азербайджана в Астану подписаны также:

  1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики;
  2. Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим акционерным обществом "Фонд Отандастар" Республики Казахстан и Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой;
  3. Меморандум о взаимопонимании по научному сотрудничеству между Национальной академией наук Республики Казахстан и Национальной академией наук Азербайджана;
  4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между НАО "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" и Азербайджанским государственным информационным агентством;
  5. Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Агентством Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики;
  6. Меморандум о научном и культурном сотрудничестве между Институтом прикладных этнополитических исследований и Бакинским международным центром мультикультурализма.
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Журналист
Сегодня, 19:32
181
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