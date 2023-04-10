Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев

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По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Совместное заявление и Протокол о создании Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках официального визита Президента Азербайджана в Астану подписаны также: