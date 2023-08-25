Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае

Назван состав мужской и женской сборной Казахстана по боксу на летние Азиатские игры в китайском Ханчжоу, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Главный тренер мужской команды - Мырзагали Айтжанов.

В состав вошли: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (57 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (72 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).



За женскую команду выступят: Назым Кызайбай (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).



Напомним, что знаменосцами сборной Казахстана будут капитан команды по боксу - Асланбек Шымбергенов и легкоатлекта Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту).