Какие банки Казахстана укрепили и сдали позиции в международных рейтингах

Международные рейтинговые агентства регулярно оценивают банки второго уровня Казахстана. По итогам августа агентства обновили рейтинги трёх казахстанских банков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

"Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ForteBank с уровня "ВВ−" до "ВВ", а также рейтинг устойчивости банка с уровня "bb−" до "bb". Прогноз по рейтингам — "Стабильный". Кроме того, Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг с уровня "A−(kaz)" до "A(kaz)".

В связи с возможными недостатками в корпоративном управлении и риск-менеджменте агентство S&P Global Ratings поместило в список CreditWatch с негативными ожиданиями рейтинги Freedom Holding Corp. и дочерних компаний группы, в том числе рейтинг Банка Фридом Финанс Казахстан", - пишет издание.