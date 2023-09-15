Какие банки Казахстана укрепили и сдали позиции в международных рейтингах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В последние годы международные рейтинговые агентства положительно оценивают банковский сектор РК, отмечая устойчивость и надёжность.
Международные рейтинговые агентства регулярно оценивают банки второго уровня Казахстана. По итогам августа агентства обновили рейтинги трёх казахстанских банков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.
"Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ForteBank с уровня "ВВ−" до "ВВ", а также рейтинг устойчивости банка с уровня "bb−" до "bb". Прогноз по рейтингам — "Стабильный". Кроме того, Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг с уровня "A−(kaz)" до "A(kaz)".
В связи с возможными недостатками в корпоративном управлении и риск-менеджменте агентство S&P Global Ratings поместило в список CreditWatch с негативными ожиданиями рейтинги Freedom Holding Corp. и дочерних компаний группы, в том числе рейтинг Банка Фридом Финанс Казахстан", - пишет издание.
Кроме того, S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Нурбанка на уровне "В−/В" с прогнозом "Стабильный".
По словам аналитиков, повышение рейтингов отражает значительное сокращение чистых высокорисковых активов, включая унаследованные от предыдущих периодов кредиты, которые больше не оказывают существенного негативного влияния на бизнес-профиль, качество активов и капитализацию банка.
Положительные оценки международных рейтинговых агентств подтверждаются и внутренними показателями банков.
"По состоянию на 1 августа 2023 года в РК функционируют 21 банков, 11 из них — с иностранным участием, в том числе 8 дочерних БВУ и 2 банка со 100%-м государственным участием", - сообщают аналитики.
Самое читаемое
- "Если не начнем продавать мясо, будем трупы убирать с пастбищ" - ученый о ситуации с сайгаками
- Из-за проливных дождей костанайская пшеница сгнивает на полях
- Подкинули наркотики, чтобы отобрать "Алтын Орду" - омбудсмен из Кыргызстана вступилась за задержанного в Алматы бизнесмена
- Мажилисмен высказался об ужесточении закона против педофилов
- Акула откусила руку туристке на пляже в Египте