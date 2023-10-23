Какие автодороги откроют до конца года в Казахстане

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в Актюбинскую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области сообщил о приближающемся завершении основных дорожных проектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство транспорта РК.

По информации министра, в текущем году будет обеспечен проезд по всей протяжённости автодорог Астана - Алматы, Атырау – Астрахань, Актобе –Кандыагаш и Талдыкорган - Усть-Каменогорск.

Марат Карабаев сообщил, что в настоящее время в Казахстане обеспечивается ввод в эксплуатацию 856 км дорог, где ранее проводились реконструкция, капитальный и средний ремонт. Всего, по его словам, строительно-монтажными работами в текущем году охвачено 11 тыс. км.

"Большую критику населения вызывают несколько проектов. Это Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Астана - Алматы, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань. Хочу отметить, что в текущем году будет обеспечен проезд по всей протяжённости данных автодорог. В следующем году эти проекты полностью завершатся и введутся в эксплуатацию", - сказал Карабаев.

Также министр отдельно осмотрел строительство 22 новых мостов и путепроводов, предусмотренных проектами реконструкции дорог, и провел оперативные совещания с подрядными организациями.