Какие автобусы изменят маршрут 3-4 июля в Астане

В связи с проведением саммита ШОС в Астане 3 и 4 июля будут изменены схемы движения более 30 автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

"3-4 июля временно меняются схемы маршрутов №№ 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 84, 121, 201. Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел.

Ранее сообщалось, о введении временных ограничений на передвижение авто и пешеходов предупредили жителей и гостей столицы.