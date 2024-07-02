Какие автобусы изменят маршрут 3-4 июля в Астане
Сегодня, 17:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:44Сегодня, 17:44
118Фото: акимат Астаны
В связи с проведением саммита ШОС в Астане 3 и 4 июля будут изменены схемы движения более 30 автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.
"3-4 июля временно меняются схемы маршрутов №№ 10, 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 70, 84, 121, 201. Изменение связано с ограничением движения транспорта по проспекту Мангилик Ел.
Ранее сообщалось, о введении временных ограничений на передвижение авто и пешеходов предупредили жителей и гостей столицы.
Самое читаемое
- Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину