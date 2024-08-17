Какие авиарейсы из Астаны задерживаются после ЧП в столичном аэропорту

В столичном аэропорту после происшествия с экстренной посадкой швейцарского самолёта опубликовали обновлённую информацию о рейсах, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилёт — 15", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

На вылет задерживаюся следующие рейсы:

КС954 Астана - Алматы

КС7508 Астана - Шымкент

КС7334 Астана - Алматы

DV734 Астана - Алматы

KC992 Астана - Алматы

KC7094 Астана - Алматы

На прилет:

KC953 Алматы - Астана

KC7352 Семей - Астана

KC346 Оскемен - Астана

IQ400 Актобе - Астана

KC206 Дубай - Астана

DV5351 Камрань - Астана

KC7091 Алматы - Астана

KC7507 Шымкент - Астана

KC7333 Алматы - Астана

KC995 Алматы - Астана

DV733 Алматы - Астана

KC7063 Алматы - Астана

IQ512 Новосибирск - Астана

KC7364 Туркестан - Астана

KC7326 Шымкент Астана

"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 16:00 по времени Астаны самолёт авиакомпании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, экстренно приземлился в Астане. Такое решение было принято из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров. Однакого после успешной посадки во время разворота по ошибке экипажа самолёт съехал на грунт. Из-за аварийно-спасательных работ аэропорт Астаны временно закрывался для всех рейсов на два часа. В 18:30 воздушная гавань возобновила свою работу.