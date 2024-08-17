Какие авиарейсы из Астаны задерживаются после ЧП в столичном аэропорту
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В столичном аэропорту после происшествия с экстренной посадкой швейцарского самолёта опубликовали обновлённую информацию о рейсах, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день в международном аэропорту Астаны из запланированных 81 рейсов на вылет задерживаются 6, а из 80 рейсов на прилёт — 15", — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
На вылет задерживаюся следующие рейсы:
КС954 Астана - Алматы
КС7508 Астана - Шымкент
КС7334 Астана - Алматы
DV734 Астана - Алматы
KC992 Астана - Алматы
KC7094 Астана - Алматы
На прилет:
KC953 Алматы - Астана
KC7352 Семей - Астана
KC346 Оскемен - Астана
IQ400 Актобе - Астана
KC206 Дубай - Астана
DV5351 Камрань - Астана
KC7091 Алматы - Астана
KC7507 Шымкент - Астана
KC7333 Алматы - Астана
KC995 Алматы - Астана
DV733 Алматы - Астана
KC7063 Алматы - Астана
IQ512 Новосибирск - Астана
KC7364 Туркестан - Астана
KC7326 Шымкент Астана
"Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны www.nn-airport.kz или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в 16:00 по времени Астаны самолёт авиакомпании Swissair, летевший из Токио в Цюрих, экстренно приземлился в Астане. Такое решение было принято из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров. Однакого после успешной посадки во время разворота по ошибке экипажа самолёт съехал на грунт. Из-за аварийно-спасательных работ аэропорт Астаны временно закрывался для всех рейсов на два часа. В 18:30 воздушная гавань возобновила свою работу.
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