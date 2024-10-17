Какая зима ожидает казахстанцев: прогноз синоптиков

Синоптики представили консультативный прогноз погоды по Казахстану на зиму, передаёт BaigeNews.kz.

РГП "Казгидромет" в ноябре прогнозирует частую смену тёплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер, метель, гололёд и туман ожидаются в течение месяца.

По-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине ноября. Столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

- на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до -15-24°С, днём до -7-12°С;

- на западе и в южной половине страны ночью до -3-15°С, днём до 0-7°С.

На смену холодным дням придут тёплые: на большей части республики установится температура воздуха до +3+8°С, в южной половине – до +8+15°С.

В целом температура воздуха в ноябре ожидается около нормы на большей части республики. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – в северо-западной и северо-восточной половине (в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай), меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау).

Зимой температурный режим прогнозируется в пределах климатической нормы с осадками, превышающими многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурным фоном (в северных, центральных и восточных регионах ночью 30-45 градусов мороза, на западе и юге страны – 25-35 градусов мороза).

В декабре и январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, лишь в январе выше нормы на 1°С ожидается на западе, северо-западе страны (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, на северо-западе Костанайской области).

В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°, около нормы – в северных регионах страны. С активными циклонами осадки будут превышать норму в большинстве регионов страны, в пределах климатической нормы осадки прогнозируются в юго-западной половине республики.

В марте после тёплых дней могут возвращаться морозы и снегопады.Температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части территории страны, около нормы Ь в юго-восточной половине республики. Количество осадков в марте предполагается больше нормы на большей части республики, около нормы – в Кызылординской, в области Улытау, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, Костанайской, Акмолинской, на юго-западе области Абай, на севере Мангистауской, Алматинской, на северо-западе области Жетысу, меньше нормы – на большей части Мангистауской области.