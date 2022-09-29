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  • "Какая-то конкуренция будет" - глава сената о выборах президента
ehonews.kz Сегодня, 12:13
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Фото: ehonews.kz

"Какая-то конкуренция будет" - глава сената о выборах президента

Спикер сената Маулен Ашимбаев высказался о предстоящих внеочередных выборах президента, передаёт BaigeNews.kz.

От какой партии выдвинется Касым-Жомарт Токаев, пока неизвестно.

"Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать руководству Amanat. Думаю, что президента поддерживает и Amanat, и другие партии. Поэтому от какой организации пойдёт наш президент, какая партия будет его представлять, я думаю, он примет соответствующее решение, это прерогатива президента. Нужно дождаться, в скором времени всё будет объявлено. На следующей неделе съезд Amanat, там эти вопросы будут рассматриваться", - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания в сенате.

Самая крупная партия страны не будет выдвигать кого-то дополнительно.

"Вопрос так не стоит, и такой вопрос мы на съезде рассматривать не будем, я это уже сейчас однозначно могу сказать. Партия Amanat все эти годы поддерживает Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы участвовали в его избирательной кампании 2019 года, и все эти годы мы участвуем в реализации его предвыборной программы. В дальнейшем мы также будем поддерживать все его реформы. То, что партия Amanat поддерживает президента, – закономерно и логично", - считает Маулен Ашимбаев.

При этом, по его мнению, "какая-то конкуренция" на выборах будет.

"Почему нет? Процесс выдвижения продолжается, я думаю, что кандидаты появятся. Другие партии и организации будут рассматривать эти вопросы, думаю, что до установленного срока выдвижения ещё появятся другие кандидаты. Думаю, что большинство партий и граждан поддерживают курс реформ и изменений, который осуществляется в последние годы нашим президентом. Какая-то конкуренция будет", - сказал Маулен Ашимбаев.

Журналисты поинтересовались, будет ли Маулен Ашимбаев доверенным лицом Камсым-Жомарта Токаева на выборах, как это было в 2019 году.

"Если глава государства  доверит мне быть его доверенным лицом и участвовать вместе с другими представителями избирательной кампании, я, конечно же, буду принимать участие и выполнять соответствующие функции, всё это будет происходить в рамках закона. Законом все обязательства доверенного лица регламентированы. Все эти нормы прописаны и, я думаю, что, если будет такое доверие, буду активно участвовать в избирательной кампании и доводить до наших граждан, общественности основные тезисы предвыборной программы нашего президента. Сейчас всё идёт своим чередом. В соответствии с графиком, со сроками избирательной комиссии о выборах. Сейчас идёт подготовка к выборам. Я думаю, что ближе к агитации эти вопросы будут рассматриваться. У нас период агитации начинается 20 октября. До этого времени все эти вопросы будут решены", - резюмировал он.

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#выборы президента #выборы
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:13
238
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