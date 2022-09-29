"Какая-то конкуренция будет" - глава сената о выборах президента

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Спикер сената Маулен Ашимбаев высказался о предстоящих внеочередных выборах президента, передаёт BaigeNews.kz.

От какой партии выдвинется Касым-Жомарт Токаев, пока неизвестно.

"Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать руководству Amanat. Думаю, что президента поддерживает и Amanat, и другие партии. Поэтому от какой организации пойдёт наш президент, какая партия будет его представлять, я думаю, он примет соответствующее решение, это прерогатива президента. Нужно дождаться, в скором времени всё будет объявлено. На следующей неделе съезд Amanat, там эти вопросы будут рассматриваться", - сказал Маулен Ашимбаев в кулуарах пленарного заседания в сенате.

Самая крупная партия страны не будет выдвигать кого-то дополнительно.

"Вопрос так не стоит, и такой вопрос мы на съезде рассматривать не будем, я это уже сейчас однозначно могу сказать. Партия Amanat все эти годы поддерживает Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы участвовали в его избирательной кампании 2019 года, и все эти годы мы участвуем в реализации его предвыборной программы. В дальнейшем мы также будем поддерживать все его реформы. То, что партия Amanat поддерживает президента, – закономерно и логично", - считает Маулен Ашимбаев.

При этом, по его мнению, "какая-то конкуренция" на выборах будет.

"Почему нет? Процесс выдвижения продолжается, я думаю, что кандидаты появятся. Другие партии и организации будут рассматривать эти вопросы, думаю, что до установленного срока выдвижения ещё появятся другие кандидаты. Думаю, что большинство партий и граждан поддерживают курс реформ и изменений, который осуществляется в последние годы нашим президентом. Какая-то конкуренция будет", - сказал Маулен Ашимбаев.

Журналисты поинтересовались, будет ли Маулен Ашимбаев доверенным лицом Камсым-Жомарта Токаева на выборах, как это было в 2019 году.