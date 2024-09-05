Какая страна примет следующие Всемирные игры кочевников рассказали в Астане

Всемирные игры кочевников в 2026 году примет Узбекистан. Об этом сообщили в Дирекции по подготовке и проведению мероприятия в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Церемония закрытия игр состоится 13 сентября в Этноауле. Объявят следующую страну, которая примет Всемирные игры кочевников. Планируется, что это будет Узбекистан", - сказал заместитель руководителя дирекции по подготовке и проведению мероприятия Аблай Кондыбаев во время брифинга в СЦК.

Интерес к Играм кочевников растёт, отметил спикер. На участие в соревнованиях в Астане поступили заявки из 89 стран.

"География Игр расширилась, появились страны, впервые участвующие во Всемирных играх кочевников. Впервые за 10 лет принимают участие страны со всех континентов. Самой дальней от Казахстана страной будет Австралия. Среди новых стран-участниц - Венесуэла, Ирландия, Гамбия", - сказал Кондыбаев.

Напомним, три года Игры проводили в Кыргызстане, в 2022 году - в Турции, в 2024 году мероприятие пройдёт в Астане. ВИК проходят каждые два года.

Всемирные игры кочевников - это уникальное спортивное и культурное мероприятие, которое направлено на сохранение и популяризацию традиционных кочевых видов спорта и культурного наследия народов Евразии. Игры успели завоевать популярность далеко за пределами стран Центральной Азии.