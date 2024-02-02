Какая работа проводится по реабилитации жертв политических репрессий

В конце прошлого года завершилась работа Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. За три года удалось реабилитировать свыше 300 тысяч жертв. Исследовательскую работу по документам этого периода продолжит Центр по изучению материалов политических репрессий XX века. Подробнее о проводимой работе в интервью BaigeNews.kz рассказала директор Архива Президента РК Алия Мустафина.

Как отметила директор Архива Президента РК Алия Мустафина, Центром за два года была проведена масштабная работа по приёму и размещению порядка 600 тысяч дел, принятых из специальных государственных архивов Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Комитета Национальной безопасности Республики Казахстан.

"На итоговом заседании Госкомиссии Архиву Президента были даны конкретные поручения по дальнейшей систематизации принятых документов и их включению в состав Национального архивного фонда, реализации научно-исследовательских проектов", - проинформировала Алия Мустафина.

В этом году Архив Президента планирует провести научно-техническую обработку 50 тысяч единиц хранения, после которой документы будут введены в состав Национального архивного фонда.

Руководитель архива также сообщила, что в прошлом году в целях введения в научный оборот и популяризации принятых документов совместно с ведущими учёными-алашеведами архивом Президента реализован научно-исследовательский проект "Алашорда ісі", в результате которого подготовлено 12-ти томное издание. Всего в сборник вошли свыше трёх тысяч документов, большая часть которых ранее не публиковалась.

В текущем году архив продолжит научно-исследовательскую работу.

"В процессе первичной оценки физического состояния принятых документов было выявлено, что 51% (352 560) дел требуют полной реставрации, поэтому в предстоящем периоде этому направлению деятельности Центра будет уделено пристальное внимание", - подчеркнула Мустафина.

В целом, по словам директора архива, централизация документов и их передача на государственное хранение в Архив Президента РК позволила обеспечить сохранность уникального пласта документов национальной истории, а также организовать по ним оперативный поиск по запросам граждан по принципу "одного окна".

В завершение Алия Мустафина добавила, что в 2023 году архивом исполнено 642 запроса и выдано порядка 1,5 тысячи архивных справок и копий архивных документов, по обращениям, как казахстанцев, так и граждан других стран.