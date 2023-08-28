Какая погода ждет казахстанцев в последние дни лета

Сильные дожди и понижение температуры воздуха ожидаются практически по всей территории Казахстана с 29 по 31 августа 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.