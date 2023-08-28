Какая погода ждет казахстанцев в последние дни лета
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Сильные дожди и понижение температуры воздуха ожидаются практически по всей территории Казахстана с 29 по 31 августа 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.
"Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.
Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики, в ночные часы температура воздуха понизится до 3-11 тепла, днем до 10-18 тепла. Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале периода будет тепло, затем к концу периода ожидается понижение температуры ночью до 10-15 тепла, днем до 20-25 тепла", - говорится в сообщении.
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