Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

В начале февраля под влиянием Северо-западного циклона прогнозируется облачная погода со смешанными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, в северной половине страны с метелями. По территории республики ожидаются порывистый ветер, туманы и гололедные явления. На большей части республики в первые дни февраля ожидается повышение температуры воздуха:

- на западе и юге страны днем до 0,+10°С;

- в северной половине республики ночью до -2-7°С, днем до -4+1°С.

На востоке и в центре страны ночью основной фон температуры прогнозируется в пределах -12-20°С, днем потеплеет до 0,-8°С.

Во второй половине первой декады с влиянием холодного антициклона с районов Салехарда в Казахстане прогнозируется понижение температуры воздуха:

- в северной половине страны ночью до -28-35°С, днем до -20-25°С;

- в южной половине ночью до -13-20°С, днем до -5-12°С, в горных районах и на севере южных регионов ночью до -30°С, днем до -20°С.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах февраля, морозные дни будут сменяться теплыми, ожидаются снегопады, туман и гололед. В горах юга и юго-востока республики возможны сильные осадки (дождь, снег).

При холодных вторжениях антицилона прогнозируются интенсивные волны холода, температура воздуха в эти дни понизится:

северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С;

в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до -3-15°С.

А в периоды циклонической активности ожидается повышение температуры воздуха:

в северной половине Казахстана днем до -5+3°С,

в южной половине и на юго-западе страны днем до +5+15°С.