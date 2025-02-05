Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня
Туман, усиление ветра ожидаются в Казахстанне
Сегодня, 15:38
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Сегодня, 15:38Сегодня, 15:38
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В ближайшие три дня на большей части республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Весь период в Акмолинской области, с 8 февраля на севере, северо-западе, юге страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, ожидается небольшой снег с низовой метелью, в южных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении.
По Казахстану ожидается туман, усиление ветра.
Ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до –10-15°C, на северо-западе до -17-25°C, на севере, в центре до -17-28°C, на востоке страны до –18-35°C.
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