До 10 апреля в северной половине страны прогнозируются осадки, возможен переход дождя в снег и гололёд, в южных регионах - грозовые дожди, передаёт BaigeNews.kz.

По республике при этом будет усиливаться ветер до 15-20 м/с, а в ночные и утренние часы вероятны туманы.

Также ожидается колебание температуры воздуха:

на западе: ночью – от +8...+13 градусов до -3...+8 градусов, днём – от +18...+25 градусов до +11...+16 градусов, на юго-западе в отдельные дни днём воздух будет прогреваться до +20...+28 градусов;

на северо-западе, севере, в центре, востоке: ночью – от -5...+5 градусов до +3...+8 градусов, днём – от +8...+13 градусов до +15...+22 градусов;

на юге: ночью – от +2...+10 градусов до +10...+15 градусов, днём – от +18...+25 градусов до +25...+30 градусов;

на юго-востоке: ночью – от -5...+5 градусов до +7...+12 градусов, днём – от +12...+20 градусов до +18...+27 градусов.

В 10-20 числах апреля ещё возможны осадки на севере в виде дождя и мокрого снега, после 20 апреля – преимущественно дожди.

На большей части страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5...+13 градусов до -3...+5 градусов, днём – от +15...+25 градусов до +8...+13 градусов.

В южных регионах и на западе днём воздух будет прогреваться до +23...+32 градусов, но синоптики не исключают более прохладные дни с температурным фоном +10...+18 градусов.