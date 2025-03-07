7 марта 2025 года Казахстан накроет неустойчивая погода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". Согласно прогнозу, на территорию страны окажет влияние северо-западный циклон, который принесет дождь и снег, особенно сильные осадки ожидаются на востоке, юге и юго-востоке. В разных регионах республики усилится ветер, возможны метели, туман и гололед.

На юго-западе страны в горных районах Жамбылской области будет наблюдаться сильное усиление ветра - до 30 м/с и выше.

7 марта в Астане будет царить переменная облачность, с периодическими снегопадами, низовой метелью и гололедицей. Ветер юго-западный и западный, скорость 9-14 м/с, а ночью порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до -5...-7, а днем не превысит 2-4 градуса мороза.

В Алматы пятничный день принесет осадки в виде дождя и снега, а к вечеру усилится туман и образуется гололедица на дорогах. Ветер западный, с порывами до 18 м/с днем. Температура ночью близка к нулю, а днем температура поднимется до 5-7 градусов тепла.

Шымкент в этот день встретит переменной облачностью и осадками, включая сильные дожди и снег. Ветер будет юго-западный и западный, с порывами до 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем останется в пределах 3-5 градусов тепла.