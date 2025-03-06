По прогнозу РГП "Казгидромет", в четверг, 6 марта, атмосферные фронты, проходящие по территории Казахстана, принесут неустойчивую погоду, передаёт BaigeNews.kz. На севере и востоке страны ожидается снег, а на западе и юго-западе - дождь с перемешиванием снега. На юге республики прогнозируют дождливую погоду.

Только на юго-востоке страны погода будет без осадков. В то же время по всей территории Казахстана возможны туман, низовая метель, усиление ветра и гололед, что может осложнить дорожные условия.