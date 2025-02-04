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Какая погода ждет казахстанцев 4 февраля

Туман и гололед прогнозируют синоптики.

Сегодня, 10:10
АВТОР
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Какая погода ждет казахстанцев 4 февраля Сегодня, 10:10
Сегодня, 10:10
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4 февраля на большей части территории страны ожидается погода преимущественно без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП “Казгидромет”

На западе, юго-западе страны пройдут осадки в виде дождя и снега.

В целом, по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на востоке – низовая метель.

Напомним, синоптики предупредили жителей Астаны и еще 5 городов Казахстана.

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