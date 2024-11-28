Какая погода ждет казахстанцев 28 ноября

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, поэтому сохранится погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz. На западе, юго-западе страны ожидаются осадки (дождь, снег).

По информации синоптиков, в ночные и утренние часы туманы, на западе, востоке страны ожидаются усиление ветра. Под влиянием ложбины циклона с районов Средиземного моря и атмосферными фронтами на западе, в центре страны ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидаются в ночные и утренние часы – туманы, на востоке, юго-востоке - усиление ветра.