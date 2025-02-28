В пятницу, 28 февраля, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП “Казгидромет”

По стране прогнозируются туман, на юге, в центре – гололед, на севере, юге, западе – усиление ветра с метелью.

Ночью на западе, юге Мангистауской области – сильный снег.

Ранее синоптики предупредили жителей Астаны и еще 7 городов Казахстана.