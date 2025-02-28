Какая погода ждет казахстанцев 28 февраля
По всей территории республики прогнозируется туман.
Сегодня, 09:15
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Сегодня, 09:15Сегодня, 09:15
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В пятницу, 28 февраля, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП “Казгидромет”
По стране прогнозируются туман, на юге, в центре – гололед, на севере, юге, западе – усиление ветра с метелью.
Ночью на западе, юге Мангистауской области – сильный снег.
Ранее синоптики предупредили жителей Астаны и еще 7 городов Казахстана.