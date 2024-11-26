Какая погода ждет казахстанцев 26 ноября

Погоду на большей части республики 26 ноября определит обширный антициклон, который обеспечит погоду без осадков. Только на западе, юго-западе и в горных районах юга прогнозируются дождь, снег и гололед, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По республике ожидаются туманы и усиление ветра 15-20 м/с, на юге страны порывы до 23-28 м/с.

В Астане 26 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 мороза, днем около 0 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.