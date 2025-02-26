Какая погода ждет казахстанцев 26 февраля
По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.
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Прогноз погоды по Казахстану на 26 февраля предоставил Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.
Так, циклоны, и связанные с ними фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории Казахстана: ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на востоке страны по-прежнему сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель.
"Ночью на северо-востоке Актюбинской области, днем на юге, в горных районах Алматинской, Туркестанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на юго-востоке Мангистауской области — сильный снег, — говорится в сообщении.
Напомним, сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё пяти городов. Ранее сообщалось, ограничение движения ввели в трех областях Казахстана.
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