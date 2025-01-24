Штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана 24 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". На большей территории страны прогнозируют сильный ветер. На юге ожидаются туман и низовые метели, на востоке - снегопад и метель. Морозы с порывистым ветром ждут жителей Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областях.

Ниже -30 опустятся столбики термометров в Жетысу, Алматинской и Павлодарской областях, а в Карагандинской области прогнозируют до -38.

В Астане 24 января переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 32-34, днем 21-23 мороза.

В Алматы в пятницу переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 10-12 мороза.

В Шымкенте 24 января небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 мороза, днем 0-2 тепла.

Ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы.