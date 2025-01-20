РГП "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения почти во всех регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

20 января северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы станут причиной осадков в виде снега и дождя на территории Казахстана.

Метель и гололед ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в Астане.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях и Жетысу жителей предупредили о туманах.

Водителей Атырауской и области Улытау просят быть бдительными - на дорогах ожидается гололедица. В Улытау ситуацию осложнит и сильный снегопад.