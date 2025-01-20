Какая погода ждет казахстанцев 20 января
В Казахстане ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.
Сегодня, 11:59
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Сегодня, 11:59Сегодня, 11:59
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РГП "Казгидромет" объявил штормовые предупреждения почти во всех регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
20 января северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы станут причиной осадков в виде снега и дождя на территории Казахстана.
Метель и гололед ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в Астане.
В Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях и Жетысу жителей предупредили о туманах.
Водителей Атырауской и области Улытау просят быть бдительными - на дорогах ожидается гололедица. В Улытау ситуацию осложнит и сильный снегопад.
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