Какая погода ждет казахстанцев 20 ноября
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По информации синоптиков, 20 ноября погода в Казахстане будет переменчивой, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане будет переменная облачность, пройдет дождь и снег. Кроме того, ожидается туман. Температура ночью – до -11 °С, днем – около 0 °С.
В Алматы так же переменная облачность, ожидается дождь. Температура ночью +4 °С, днем – +13 °С.
Северо-Казахстанская область - температура ночью до -13 °С, днем -6 °С.
Восточно-Казахстанская область - температура ночью до -20 °С, днем +3 °С.
Карагандинская область - температура ночью до -11 °С, днем +5 °С.
Акмолинская область - температура ночью до -14 °С, днем 1 °С.
Алматинская область - температура ночью до +5 °С, днем до +13 °С.
Туркестанская область - температура ночью +6 °С, днем +15 °С.
Западно-Казахстанская область - температура +7 °С.
Костанайская область - температура ночью до -14 °С, днем до +3 °С.
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