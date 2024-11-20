Какая погода ждет казахстанцев 20 ноября

По информации синоптиков, 20 ноября погода в Казахстане будет переменчивой, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане будет переменная облачность, пройдет дождь и снег. Кроме того, ожидается туман. Температура ночью – до -11 °С, днем – около 0 °С.

В Алматы так же переменная облачность, ожидается дождь. Температура ночью +4 °С, днем – +13 °С.

Северо-Казахстанская область - температура ночью до -13 °С, днем -6 °С.

Восточно-Казахстанская область - температура ночью до -20 °С, днем +3 °С.

Карагандинская область - температура ночью до -11 °С, днем +5 °С.

Акмолинская область - температура ночью до -14 °С, днем 1 °С.

Алматинская область - температура ночью до +5 °С, днем до +13 °С.

Туркестанская область - температура ночью +6 °С, днем +15 °С.

Западно-Казахстанская область - температура +7 °С.

Костанайская область - температура ночью до -14 °С, днем до +3 °С.