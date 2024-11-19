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Какая погода ждет казахстанцев 19 ноября

Сегодня, 09:41
АВТОР
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depositphotos.com Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:41
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Фото: depositphotos.com

По сообщению синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Отметим, ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидается туман, на юге, юго-востоке, - усиление ветра, на западе, юге, в центре – гололед.

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