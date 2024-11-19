Какая погода ждет казахстанцев 19 ноября

По сообщению синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Отметим, ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидается туман, на юге, юго-востоке, - усиление ветра, на западе, юге, в центре – гололед.