Какая погода ждет казахстанцев 19 ноября
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
117Фото: depositphotos.com
По сообщению синоптиков, на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Отметим, ожидается погода без осадков, лишь на западе, юге, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).
По республике ожидается туман, на юге, юго-востоке, - усиление ветра, на западе, юге, в центре – гололед.
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