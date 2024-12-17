Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане 17 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -8-10°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью -14-16°C, днем -4-6°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем 0-2°C.

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +5+7°C.

В Актобе облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем -1-3°C.

В Атырау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +1+3°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -7-9°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°C, днем -9-11°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9-11°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -5-7°C.

В Костанае облачно, снег, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°C, днем -4-6°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°C, днем -1-3°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°C, днем -10-12°C.

В Петропавловске переменная облачность, снег, ветер 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°C, днем -6-8°C.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°C, днем -11-13°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°C, днем -5-7°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°C, днем -2-4°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°C, днем -1-3°C.

В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-15, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0+2°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°C, днем -11-13°C.