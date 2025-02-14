Какой будет погода в Казахстане 14 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, в центре ожидается снег с метелью, на юге осадки (дождь, снег).

Только на западе, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется – усиление ветра, туман, на юге, в центре – гололед.