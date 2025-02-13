Какой будет погода в Казахстане 12 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

В четверг, 13 февраля, ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды в стране.

На севере, востоке Казахстана ожидается снег, на юге – осадки (снег, дождь). Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков.

Отметим, по республике прогнозируется усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, востоке, в центре – гололед.

На востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный днем временами порывы 30 м/с и более.

Напомним, синоптики предупредили жителей Атырау и Актобе. Ранее сообщалось движение транспорта ограничили в нескольких областях Казахстана.