Какая погода ждет казахстанцев 13 февраля
Усиление ветра и туман ожидаются в Казасхстане.
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Какой будет погода в Казахстане 12 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.
В четверг, 13 февраля, ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды в стране.
На севере, востоке Казахстана ожидается снег, на юге – осадки (снег, дождь). Лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков.
Отметим, по республике прогнозируется усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, востоке, в центре – гололед.
На востоке Акмолинской области ожидается ветер юго-западный днем временами порывы 30 м/с и более.
Напомним, синоптики предупредили жителей Атырау и Актобе. Ранее сообщалось движение транспорта ограничили в нескольких областях Казахстана.
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