Сегодня, 09:40

Сегодня, 09:40

Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане 13 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем -2...-4°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью -11...-13°C, днем 0...+2°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +7...+9°C.

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днем +5...+7°C.

В Актобе переменная облачность, мокрый снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°C, днем 0...-2°C.

В Атырау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днем -4...-6°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -4...-6°C.

В Кокшетау облачно, снег, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем -3...-5°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем 0...+2°C.

В Костанае переменная облачность, снег, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем -2...-4°C.

В Кызылорде переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +3...+5°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -6...-8°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днем -4...-6°C.

В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -5...-7°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18...-20°C, днем 0...-2°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем +4...+6°C.

В Туркестане переменная облачность, дождь со снегом, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°C, днем +6...+8°C.

В Уральске переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...-3°C.

В Усть-Каменогорске облачно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13°C, днем -5...-7°C.