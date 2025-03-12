По прогнозу РГП "Казгидромет", в среду, 12 марта, Казахстану будет сопутствовать антициклон, обеспечивая большую часть страны ясной погодой без осадков.

Однако на севере и востоке республики выпадет снег, а на северо-западе возможны осадки в виде дождя и снега. В ряде регионов ожидаются туман, усиление ветра с метелью и гололед, особенно на севере, юго-востоке и востоке страны.