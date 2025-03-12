Какая погода ждет казахстанцев 12 марта
Туман и гололед ожидается в стране.
Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
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По прогнозу РГП "Казгидромет", в среду, 12 марта, Казахстану будет сопутствовать антициклон, обеспечивая большую часть страны ясной погодой без осадков.
Однако на севере и востоке республики выпадет снег, а на северо-западе возможны осадки в виде дождя и снега. В ряде регионов ожидаются туман, усиление ветра с метелью и гололед, особенно на севере, юго-востоке и востоке страны.
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