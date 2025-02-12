Какой будет погода в Казахстане 12 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

На 12 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение сразу в Астане и 16 регионах республики. Ожидаются метели, снегопады, порывистый ветер, туман и гололед.

Карагандинская область - небольшой снег, низовая метель, гололедица. В Караганде ночью и утром туман.

Западно-Казахстанская область - туман, в Уральске - густой туман.

Алматинская область - на юге ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Жетысуская область - в горных районах туман, на востоке порывы ветра 15-20 м/с.

Улытауская область - снег, низовая метель, туман. В Жезказгане днем небольшой снег, метель.

Жамбылская область — снег, метель, гололед. В Таразе - временами туман, днем гололед.

Туркестанская область - осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане аналогичная погода.

Мангистауская область - ночью и утром на западе, юге, востоке - гололед, туман. В Актау ночью и утром гололед.

Абайская область - метель на севере и в центре, туман на востоке и юге. В Жарминском районе порывы ветра до 25 м/с.

Восточно-Казахстанская область - метель, туман, юго-восточный ветер 15-20 м/с.

Атырауская область - ночью и утром туман, в Атырау аналогичная ситуация.

Актюбинская область - ночью и утром туман на севере и востоке.

Костанайская область - туман, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.

Павлодарская область - метель, юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. В Павлодаре аналогичные условия.

Северо-Казахстанская область - низовая метель на севере, туман на юго-западе. В Петропавловске ветер 15-20 м/с.

Акмолинская область - низовая метель, туман, ветер с порывами 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман, днем юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё двух городов.