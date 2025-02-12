Какая погода ждет казахстанцев 12 февраля
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 16 регионах страны.
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Какой будет погода в Казахстане 12 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.
На 12 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение сразу в Астане и 16 регионах республики. Ожидаются метели, снегопады, порывистый ветер, туман и гололед.
Карагандинская область - небольшой снег, низовая метель, гололедица. В Караганде ночью и утром туман.
Западно-Казахстанская область - туман, в Уральске - густой туман.
Алматинская область - на юге ветер восточный, порывы 15-20 м/с.
Жетысуская область - в горных районах туман, на востоке порывы ветра 15-20 м/с.
Улытауская область - снег, низовая метель, туман. В Жезказгане днем небольшой снег, метель.
Жамбылская область — снег, метель, гололед. В Таразе - временами туман, днем гололед.
Туркестанская область - осадки в виде дождя и снега, туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане аналогичная погода.
Мангистауская область - ночью и утром на западе, юге, востоке - гололед, туман. В Актау ночью и утром гололед.
Абайская область - метель на севере и в центре, туман на востоке и юге. В Жарминском районе порывы ветра до 25 м/с.
Восточно-Казахстанская область - метель, туман, юго-восточный ветер 15-20 м/с.
Атырауская область - ночью и утром туман, в Атырау аналогичная ситуация.
Актюбинская область - ночью и утром туман на севере и востоке.
Костанайская область - туман, северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с.
Павлодарская область - метель, юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. В Павлодаре аналогичные условия.
Северо-Казахстанская область - низовая метель на севере, туман на юго-западе. В Петропавловске ветер 15-20 м/с.
Акмолинская область - низовая метель, туман, ветер с порывами 15-20 м/с.
В Астане ночью и утром ожидается туман, днем юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с.
Напомним, ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Астаны и ещё двух городов.