Какой будет погода в Казахстане 11 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

C прохождением фронтальных разделов на юге, юго-западе ожидаются осадки (снег, дождь), на севере страны прогнозируется небольшой снег, ночью в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. Под влиянием поля высокого давления на западе, северо-западе, юге, востоке, в центре РК ожидается погода без осадков.

По республике ожидается туман, на севере, юге, востоке – усиление ветра, на севере, востоке – низовая метель, на севере, юге, юго-западе - гололед.

Напомним, ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё пяти городов.