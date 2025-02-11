Какая погода ждет казахстанцев 11 февраля
По республике ожидается туман.
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
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Какой будет погода в Казахстане 11 февраля, рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.
C прохождением фронтальных разделов на юге, юго-западе ожидаются осадки (снег, дождь), на севере страны прогнозируется небольшой снег, ночью в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. Под влиянием поля высокого давления на западе, северо-западе, юге, востоке, в центре РК ожидается погода без осадков.
По республике ожидается туман, на севере, юге, востоке – усиление ветра, на севере, востоке – низовая метель, на севере, юге, юго-западе - гололед.
Напомним, ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё пяти городов.
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