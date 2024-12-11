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Какая погода ждет казахстанцев 11 декабря

Туманы накроют большую часть Казахстана.

Сегодня, 10:15
АВТОР
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Какая погода ждет казахстанцев 11 декабря Сегодня, 10:15
Сегодня, 10:15
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Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане 11 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере, в центре страны прогнозируется снег, на севере, востоке – низовая метель, а на юге, востоке Казахстана сохранится погода без осадков.

По республике ожидаются туманы, на севере, востоке, в центре – усиление ветра.

Напомним, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё трех городов.

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