  • 10 Декабря, 10:02
  • BAIGENEWS

Какая погода ждет казахстанцев 10 декабря

Туман накроет большую часть Казахстана.

Сегодня, 09:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Какая погода ждет казахстанцев 10 декабря Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
45

С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, юго-востоке страны прогнозируется снег, на севере с низовой метелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". Под влиянием отрога антициклона на западе, юге страны сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туманы, усиление ветра.

Напомним, синоптики предупредили жителей Астаны и еще 7 городов Казахстана.

Самое читаемое

Наверх