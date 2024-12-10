С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, юго-востоке страны прогнозируется снег, на севере с низовой метелью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет". Под влиянием отрога антициклона на западе, юге страны сохранится погода без осадков. По республике ожидаются туманы, усиление ветра.

Напомним, синоптики предупредили жителей Астаны и еще 7 городов Казахстана.