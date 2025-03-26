  • 26 Марта, 14:11
  • BAIGENEWS

Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

Сегодня, 13:43
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: pixabay.com

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, передает BaigeNews.kz.

В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков (дождь и снег). В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.

По данным "Казгидромета", основной температурный фон ожидается:

  • на западе – ночью -5+5°C, днем +10+18°C;
  • на северо-западе – ночью 0-10°C, днем +7+15°C;
  • на севере – ночью 0-10°C, днем +5+13°C;
  • в центре страны – повышение температуры ночью от -2-14°C до -7+1°C, днем от +5+10°C до +10+15°C;
  • на востоке ночная температура повысится от -5-25°C до 0-15°C, днем от 0+10°C до +5+15°C.
  • в южных регионах – ночью -5+5°C, днем +5+13°C.

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