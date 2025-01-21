Какая погода ожидает казахстанцев 21 января
Туманы и гололед прогнозируют синоптики.
Сегодня, 09:44
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Сегодня, 09:44Сегодня, 09:44
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Арктический циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков в виде снега и дождя, в северо-западных, северных регионах – снег, передаёт BaigeNews.kz. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.
Временами на западе, севере Карагандинской области, на севере, востоке области Ұлытау, утром и днем на севере, востоке Костанайской области, днем на западе Северо- Казахстанской области ожидается сильный снег.
Ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы.