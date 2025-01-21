Арктический циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков в виде снега и дождя, в северо-западных, северных регионах – снег, передаёт BaigeNews.kz. По республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.

Временами на западе, севере Карагандинской области, на севере, востоке области Ұлытау, утром и днем на севере, востоке Костанайской области, днем на западе Северо- Казахстанской области ожидается сильный снег.

Ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы.