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Какая погода ожидает казахстанцев 18 ноября

Сегодня, 09:23
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wallpapers.99px.ru Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Фото: wallpapers.99px.ru

18 ноября на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере-западе, юге республики пройдут осадки  в виде дождя и снега.

По стране ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге - усиление ветра, в Кызылординский области – гололед.

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