Какая погода ожидает казахстанцев 18 ноября
Сегодня, 09:23
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Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
99Фото: wallpapers.99px.ru
18 ноября на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.
На западе, севере-западе, юге республики пройдут осадки в виде дождя и снега.
По стране ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге - усиление ветра, в Кызылординский области – гололед.
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