Сегодня, 09:23

Сегодня, 09:23

18 ноября на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере-западе, юге республики пройдут осадки в виде дождя и снега.

По стране ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге - усиление ветра, в Кызылординский области – гололед.